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    James Webb, uzayda 'kum saatini' yakaladı

    L1527 adındaki kara bulut ve henüz çok genç olan bir yıldızın yaydığı ışığın bulunduğu görüntü, James Webb tarafından çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:44
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    James Webb, uzayda 'kum saatini' yakaladı

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

    James Webb Uzay Teleskobu, L1527 adındaki kara bulut ve henüz çok genç olan bir yıldızın yaydığı ışığın bulunduğu bir görüntü çekti.

    Uzayda 'kum saati'

    L1527, Dünya'dan yaklaşık 460 ışık yılı uzaklıkta ve 0,3 ışık yılı genişlikte uzanıyor. Çekilen son görüntü, bilim insanları tarafından kum saatine benzetildi.

    kum saati


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