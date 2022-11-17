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James Webb, uzayda 'kum saatini' yakaladı

James Webb, uzayda 'kum saatini' yakaladı

L1527 adındaki kara bulut ve henüz çok genç olan bir yıldızın yaydığı ışığın bulunduğu görüntü, James Webb tarafından çekildi.