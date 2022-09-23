James Webb'de beklenmedik bir arıza oluştu

Son zamanlarda çektiği harika görüntülerle karşımıza çıkan James Webb uzay teleskobunda, beklenmedik bir arıza meydana geldiği bildirildi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, şimdilerde bir sorunla uğraşmak zorunda.

James Webb'de beklenmedik sorun

Webb'den gelen son rapora göre, teleskobun gözlem mekanizmalarından biri bir sorunla karşılaştı ve mühendisler şimdilerde buna bir çözüm bulmak için çalışıyor.

NASA, Webb'in orta çözünürlüklü spektroskopisini (MRS) desteklemek için kullanılan mekanizmanın "artan sürtünme" yaşadığını açıkladı.

Uzay ajansı, "ileriye dönük seçenekleri değerlendirmek" için anomali inceleme kurulunu toplantıya çağırdı ve Webb’in gözlemlerini durdurdu. Sorunun önümüzdeki günlerde çözülmesi bekleniyor.