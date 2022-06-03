James Webb'den ilk renkli görüntüler temmuzda geliyor

James Webb Uzay Teleskobu, hazırlıklarının tamamlamasıyla ilk tam renkli görüntülerini ve verilerini 12 Temmuz'da yayınlayacak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

İlk renkli görüntüler geliyor

James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan ilk tam renkli görüntüler ve spektroskopik veriler, 12 Temmuz tarihinde yayınlanacak.

6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin bir başlangıcını temsil edecek.

James Webb program müdür yardımcısı Eric Smith, "Evrenimiz hakkında inanılmaz derecede heyecan verici bir keşif dönemindeyiz.

Webb'in ilk tam renkli görüntülerinin yayınlanacak olması, hepimizin durup insanlığın daha önce hiç görmediği bir manzaraya hayran kalmamız için eşsiz bir an sunacak.

Bu görüntüler onlarca yıllık özveri, yetenek ve hayallerin doruk noktası olacak ama aynı zamanda sadece başlangıç." dedi.

Mercekler başarılı bir şekilde hizalandı

Teleskobun net görüntüler elde edebilmesi için tüm merceklerinin hizalanması gerekiyor, aksi halde ortaya çok bulanık görüntüler çıkıyor. NASA, geçtiğimiz haftalarda bu hizalamanın başarılı bir şekilde tamamlandığını açıklamıştı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.