Türkiye'nin sağlık sektöründe gösterdiği büyük gelişim, yabancı devlet yöneticilerinin de beğenisini kazanıyor.
Japonya Meclisi Üyesi, Bilim ve Teknoloji Politikasından Sorumlu Eski Devlet Bakanı, Digital Dönüşüm Bakanı Hirai Takuya, Türkiye ziyaretinde bulunduğu İstanbul'da gittiği Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki dijital hizmete duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı:
"Japonya'da böyle verimli işleyen bir hastane görmedim"
Geçenlerde İstanbul'da bir hastaneyi (Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) ziyaret ettim. Bu hastane, Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeli ile Japon Sojitz şirketinin de katkılarıyla kurulmuş.
2 bin 700'den fazla yatak kapasitesiyle devasa bir hastane ve bu ölçüde bir hastane Japonya'da yok biliyorsunuz. Şaşıracaksınız ama burası kağıtsız bir hastane. Hiçbir süreçte kağıt kullanılmıyor. Akıllı telefonunuzdan randevunuzu alığ, gerekirse ödemeyi de mobil üzerinden yapabiliyorsunuz. Ve hastanede hiç karmaşa yok. Japonya'da bu derecede sistematik ve verimli işleyen bir hastane görmedim.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 20 Nisan 2020 tarihinde hizmete açılan hastane, 2682 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanede 710 poliklinik, 90 ameliyathane ve 423 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır.
Hastane, 1,5 milyar dolarlık bir yatırımla inşa edilmiştir. Hastanenin inşaatında Japonya'nın Sakura şehri belediyesi de katkıda bulunmuştur. Bu nedenle hastanenin adı, Başakşehir Şehir Hastanesi olarak da bilinmektedir.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 24 saat hizmet veren bir acil servise sahiptir. Hastanede ayrıca, kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kalp damar hastalıkları, onkoloji, nöroloji, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji gibi birçok branşta hizmet verilmektedir.
Hastanenin bazı öne çıkan özellikleri şunlardır:
Tam donanımlı ameliyathaneleri
Modern görüntüleme cihazları
Uzman hekim kadrosu
24 saat hizmet veren acil servisi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul'un en büyük ve modern hastanelerinden biridir. Hastane, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır.
Hastanenin bölümleri
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:
Acil Tıp Kliniği
Aile Hekimliği
Anestezi ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Acil Tıp Kliniği
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dahiliye
Dermatoloji
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Gastroenteroloji
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik Cerrahi
Radyoloji
Radyasyon Onkolojisi
Üroloji
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