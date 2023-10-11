Japon bakandan Çam ve Sakura Hastanesi'ne övgü Japonya Digital Dönüşüm Bakanı Hirai Takuya, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki dijital hizmetin kendi ülkesinde bile olmadığını belirterek övdü.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin sağlık sektöründe gösterdiği büyük gelişim, yabancı devlet yöneticilerinin de beğenisini kazanıyor.

Japonya Meclisi Üyesi, Bilim ve Teknoloji Politikasından Sorumlu Eski Devlet Bakanı, Digital Dönüşüm Bakanı Hirai Takuya, Türkiye ziyaretinde bulunduğu İstanbul'da gittiği Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki dijital hizmete duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı:

"Japonya'da böyle verimli işleyen bir hastane görmedim"

Geçenlerde İstanbul'da bir hastaneyi (Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) ziyaret ettim. Bu hastane, Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeli ile Japon Sojitz şirketinin de katkılarıyla kurulmuş.



2 bin 700'den fazla yatak kapasitesiyle devasa bir hastane ve bu ölçüde bir hastane Japonya'da yok biliyorsunuz. Şaşıracaksınız ama burası kağıtsız bir hastane. Hiçbir süreçte kağıt kullanılmıyor. Akıllı telefonunuzdan randevunuzu alığ, gerekirse ödemeyi de mobil üzerinden yapabiliyorsunuz. Ve hastanede hiç karmaşa yok. Japonya'da bu derecede sistematik ve verimli işleyen bir hastane görmedim.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 20 Nisan 2020 tarihinde hizmete açılan hastane, 2682 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanede 710 poliklinik, 90 ameliyathane ve 423 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır.

Hastane, 1,5 milyar dolarlık bir yatırımla inşa edilmiştir. Hastanenin inşaatında Japonya'nın Sakura şehri belediyesi de katkıda bulunmuştur. Bu nedenle hastanenin adı, Başakşehir Şehir Hastanesi olarak da bilinmektedir.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 24 saat hizmet veren bir acil servise sahiptir. Hastanede ayrıca, kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kalp damar hastalıkları, onkoloji, nöroloji, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji gibi birçok branşta hizmet verilmektedir.

Hastanenin bazı öne çıkan özellikleri şunlardır:

Tam donanımlı ameliyathaneleri

Modern görüntüleme cihazları

Uzman hekim kadrosu

24 saat hizmet veren acil servisi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul'un en büyük ve modern hastanelerinden biridir. Hastane, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Hastanenin bölümleri

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:

Acil Tıp Kliniği

Aile Hekimliği

Anestezi ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Acil Tıp Kliniği

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Nörolojisi

Çocuk Psikiyatrisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dahiliye

Dermatoloji

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Gastroenteroloji

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kardiyoloji

Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik Cerrahi

Radyoloji

Radyasyon Onkolojisi

Üroloji