Japon bilim insanları çocuk robot geliştirdi

Japonya'daki bilim insanları, bir çocuk robot geliştirdi. Nikola adlı robot, aynı zamanda yüz kaslarına da sahip.

Japonya'daki RIKEN Guardian Robot Projesi'nden araştırmacılar, altı temel duyguyu başarıyla ifade edebilen Nikola adında bir çocuk robot geliştirdi.

NTV'de yer alan habere göre; Nikola adlı robotun mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti duygularını ifade etmesini sağlayan hareketli yüz kaslarına sahip olduğu açıklandı.

Bu kapsamda bir robot tarafından canlandırılan duyguların kalitesi, bu altı duygu için ilk kez test edildi ve doğrulandı.

Çocuk robot, şu anda bir gövdeden yoksun olsa da geliştiricileri yakın gelecekte birçok kullanım alanı bulabileceğini umuyor.

"İNSAN REFAHINI ARTIRACAK"

Projeyi yöneten Wataru Sato, "Bizimle duygusal olarak iletişim kurabilen Android'ler, yaşlı insanlara bakmak gibi çok çeşitli gerçek yaşam durumlarında faydalı olacak ve insan refahını teşvik edecek." ifadelerini kullandı.

Sato, Nikola'nın yüzünde yapay kasların hareketini kontrol eden 29 pnömatik aktüatör ve göz küresi hareketlerini kontrol etmek için kullanılan altı aktüatör olduğunu söylüyor.

Bu aktüatörler, hava basıncıyla kontrol ediliyor ve sessiz hareketler sağlıyor. Diğer taraftan bilim insanları, Nikola’yı geliştirirken, Yüz Hareketi Kodlama Sistemi (FACS) adı verilen bir kodlama sistemi kullandı.

Bu sayede insansı robot, yanak germe ve dudak büzüştürme gibi ince hareketleri kontrol ederek altı duyguyu canlandırabiliyor.