Japon Fugaku, yeniden dünyanın en hızlı bilgisayarı seçildi

Japon üretimi süper bilgisayar Fugaku, saniyede 442,010 teraflop hızla bir kez daha dünyanın en hızlı bilgisayarı oldu.

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar devreye girdi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

FUGAKU, YENİDEN DÜNYANIN EN HIZLISI OLDU

Yılda iki kez güncellenen dünyanın en hızlı süper bilgisayarlar listesinde Japonya'dan Fugaku, haziranda aldığı birinciliği kasımda da rakiplerine kaptırmadı ve dünyanın en hızlı süper bilgisayarı seçildi.

Üst Performans LinPack (HPL) hız göstergeleri referans alınarak hazırlanan listede, haziranda saniyede 415 teraflop hıza ulaşan Fugaku, hızını saniyede 442,010 teraflop hıza çıkarmayı başardı.

EN YAKIN RAKİBİNE 3 KAT FARK ATTI

Bu hız ve saniyede 422 katrilyondan fazla işlem yapan Fugaku, en yakın rakibi ABD'li rakibi Summit'ten 3 kat daha fazla hesaplama ile en hızlı işlem kategorisinde liderliği korudu.

Hesap hızının yanı sıra Fugaku; sanayi kapsamlı hesaplama yöntemleri, yapay zeka uygulamaları ve büyük veri çözümlemeleri gibi diğer üç kategoride de birinci seçildi.

REKOR KIRDI

Fujitsu A64FX SoC çiple desteklenen Fugaku, dört kategoride birinciliğe art arda iki kez seçilen dünyanın ilk süper bilgisayarı unvanını da elde etti.

EN HIZLI 10 SÜPER BİLGİSAYAR

En hızlı süper bilgisayar listesinde Fugaku'yu 148,600 teraflop hızla ABD'den Summit, saniyede 94,640 teraflop hızla yine ABD'den Sierra takip etti.

Çin'den Sunway TaihuLight saniyede 93,014 teraflop hızla 4'üncü, ABD'den Selene saniyede 63,460 teraflop hızla 5'inci, Çin'den Tianhe-2A saniyede 61,444 teraflop hızla 6'ncı oldu.

Listenin 7'ncisi saniyede 44,120 teraflop hızla Almanya'dan JUWELS Booster Module, 8.'si ise saniyede 35,450 teraflop hızla İtalya'dan HPC5 oldu.

ABD'den saniyede 23,516 teraflop hızla Frontera 9. olurken Suudi Arabistan'dan saniyede 22,400 teraflop hızla Dammam-7 listede 10'uncu sırada yer buldu.

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü'nde (RIKEN) yer alıyor.

Tam kapasiteye 2021 yılında kavuşması beklenen Fugaku'nun, koronavirüse karşı aşı ve ilaç üretimi çalışmalarında kullanılabileceği kaydediliyor. Fugaku, Japon dilinde "varlıklı zirve" anlamına geliyor.

Fugaku'nun gelecek yıl tam kapasite çalışmaya başlamasıyla virüs için etkili tedavi yöntemleri üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

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