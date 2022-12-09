Japon milyarder Maezawa, Ay'a gideceği 8 ismi açıkladı

Japon milyarder Maezawa, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, 2023 yılında Ay'a gerçekleştireceği turistik uçuşta Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'yı da götürecek.

45 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, aynı zamanda geçtiğimiz yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik bir seyahat gerçekleştirmişti.

Japonya’nın en zengin insanlarından biri olan ünlü iş insanı Maezawa, uzay istasyonunda 12 gün kalmış daha sonra Dünya'ya inmişti.

Maezawa, Ay'a gideceği isimleri açıkladı

AA'nın haberine göre, Japon milyarder Maezawa Yusaku, Twitter paylaşımında, 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik "dearMoon" turunda kendisine eşlik edecek yolcuları açıkladı.

Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın uzay tatilinden görüntüler - VİDEO

Yaklaşık 1 milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun ile ABD'li diskjokey Steve Aoki yer alıyor.

Kabin ekibinde İrlandalı fotoğrafçı Rhainnon Adam, Hint aktör Dev Joshi, ABD'li video içerik üreticisi Tim Dod bulunuyor.

İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, ABD'li film yapımcısı Brendan Hall, Çekyalı sanat direktörü Yemi Akinyemi Dele de ekipte yer alıyor.

Duyuruya göre, turistik seyahatin yedek ekip üyeleri ise Japon dansçı Miyu ve ABD'li kar kayakçısı Kaitlyn Farrington olacak.

Tüm masrafları üstlenecek

Milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleşecek Ay seyahatinin masraflarını üstlenecek.