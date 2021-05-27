Japon Mitsubishi, Türkiye'ye yatırım yapacak

Dünyanın en büyük otomotiv ve teknoloji şirketlerinden Mitsubishi, Türkiye’ye yatırım kararı aldığını duyurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji, sanayi ve otomotiv şirketlerinden Japonya merkezli Mitsubishi, Türkiye’ye yatırım kararı aldığını açıkladı.

Mitsubishi’nin resmi sitesinden duyurulan haberde Japon devi, Türkiye’ye 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak.

Mitsubishi, yeni yatırımıyla klimalar için yeni tanıtımını yaptığı havadan suya ısı pompası (ATW) teknolojisi üzerine odaklanacak.

MANİSA'DAKİ ÜRETİM KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Şirketin, Türkiye’deki klima üretim üssü olan Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Manisa fabrikasının şu anda 500 bin adet olan üretim kapasitesi, yeni yatırımla 1 milyon adede ulaşacak. Yeni üretim, Ağustos 2022’de faaliyete başlayacak.

Manisa’da kurulan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle kurulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor ve 160 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Avrupa ve Türkiye ısı sistemi pazarlarında, fosil yakıta bağımlı kazan tipi ısıtıcılar, Avrupa’nın emisyon sıfırlama politikalarına uygun olarak hızla ATW ısı pompaları ve su ısıtıcıları ile değiştiriliyor.

Mitsubishi Electric, şimdi yeni ATW üniteleri üreterek ve Türkiye’deki oda tipi klimaların üretimini Avrupa ve Türkiye pazarlarına hitap edecek şekilde genişleterek, taleplerin karşılanmasına yardımcı olacak.