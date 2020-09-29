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    Japon şirket Softbank, yeni nesil robot garsonlarını tanıttı

    Japonya merkezli halka açık bir şirket olan Softbank, "Servi" ismini verdiği yeni nesil robot garsonlarının tanıtımını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 15:25
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 15:25
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    Japon şirket Softbank, yeni nesil robot garsonlarını tanıttı

    Japonya merkezi teknoloji şirketi Softbank, koronavirüs nedeniyle iş gücü sıkıntısı yaşayan restoranlara özel yeni bir robot garson hizmeti başlattı.

    ABD merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından tasarlanan "Servi" ismindeki robot garsonlar, ocak ayından itibaren Japonya'daki restoranlarda hizmet vermeye başlayacak.

    Japon şirket Softbank, robot garsonlarını tanıttı - VİDEO

    TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

    Japon restoran işletmecileri tarafından birçok test aşamasından geçen robotlar; sandalyelerin, engellerin ve müşterilerin etrafından başarıyla dolanıp doğru masayı bularak bu aşamaları geçmeyi başardı.

    AYLIK 950 DOLAR KİRA BEDELİ VAR

    Robot garsonlar, Lidar sensörleri ve 3D kameraları sayesinde restoranlarda müşterilere yemek sunmak için özel olarak tasarlandı. İsteyen restoranlar, aylık 950 dolarlık kiralama bedelini ödeyip, robotları işe alabilecek.

    Japon şirket Softbank, yeni nesil robot garsonlarını tanıttı #1

    servi

    Instagram: @eshteknoloji

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