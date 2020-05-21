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Japon uzay mekiği, Uzay İstasyonu'na fırlatıldı
- AA
- 21.05.2020 - 09:50
Japonya'nın insansız uzay mekiği Kounotori isimli kargo aracı uzaya gönderildi.
6 ton yük taşıyabilen insansız kargo aracı, Japonya'nın güneybatısında Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02.31'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı.
Son görevine gönderilen ve pazartesi ISS'ye kenetlenecek 10 metre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Kounotori, kalkıştan 15 dakika sonra 280 kilometre irtifada roket rampasından ayrıldı.
50 TONLUK NAKLİYAT
Hükümete bağlı Japonya Uzay Keşif Ajansınca (JAXA) ilk modeli 2009'da üretilen, 6 ton yük taşıma kapasiteli mekik, şimdiye dek ISS'ye yaklaşık 50 tonluk nakliyat gerçekleştirdi.
"Kounotori" Japonca'da "Şark leyleği" anlamına geliyor.
Japon uzay mekiği, son görevi için Uzay İstasyonu'na fırlatıldı VİDEO