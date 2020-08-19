Japonlardan şeffaf ve opak hale gelen umumi tuvalet

Şeffaf dış duvarlara sahip umumi tuvalet, Japonya'nın Tokyo şehrindeki bir parkta yerini aldı. Tuvalete giren kişi kapıyı kilitlediğinde, duvarlar opak hale gelerek içerisi görünmüyor.

Japonya'da kâr amacı gütmeyen bir vakıf, hükümetle birlikte çalışarak başkent Tokyo'da yeni bir proje hayata geçirdi.

Proje kapsamında şehirdeki bir parka şeffaf bir umumi tuvalet yerleştiren vakıf, bu sayede kirli ve kötü kokulu olarak görülen umumi tuvaletlerin aslında böyle olmadığını göstermeye çalışıyor.

İÇİ BOŞKEN ŞEFFAF HALE GELİYOR

Tuvaletlerin etrafını saran akıllı camlar, içeride kimse yokken şeffaf hale geliyor ve dışarıdan bakan kişiler tuvaletin temiz olup olmadığını görebiliyor. İçeriye birisi girip kapıyı kitlediğinde ise camlar opak hale geliyor ve dışarıdan görülemiyor.

AMAÇ: "TUVALETLER KİRLİ" ALGISINI YIKMAK

Yetkililer, Japonya'nın dünyanın en temiz ülkesi olarak bilindiğini, ancak ülke genelinde umumi tuvaletlerin kirli ve kötü kokulu olduğuna dair klişelerin olduğunu söylüyor.

Bu algıyı yıkmak için şeffaf tuvalet projesini hayata geçiren Japonya, ayrıca tuvaletler sayesinde parkların da aydınlatılmasını sağlayacak.