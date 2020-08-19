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    Japonlardan şeffaf ve opak hale gelen umumi tuvalet

    Şeffaf dış duvarlara sahip umumi tuvalet, Japonya'nın Tokyo şehrindeki bir parkta yerini aldı. Tuvalete giren kişi kapıyı kilitlediğinde, duvarlar opak hale gelerek içerisi görünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 14:33
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    Japonlardan şeffaf ve opak hale gelen umumi tuvalet

    Japonya'da kâr amacı gütmeyen bir vakıf, hükümetle birlikte çalışarak başkent Tokyo'da yeni bir proje hayata geçirdi.

    Proje kapsamında şehirdeki bir parka şeffaf bir umumi tuvalet yerleştiren vakıf, bu sayede kirli ve kötü kokulu olarak görülen umumi tuvaletlerin aslında böyle olmadığını göstermeye çalışıyor.

    İÇİ BOŞKEN ŞEFFAF HALE GELİYOR

    Tuvaletlerin etrafını saran akıllı camlar, içeride kimse yokken şeffaf hale geliyor ve dışarıdan bakan kişiler tuvaletin temiz olup olmadığını görebiliyor. İçeriye birisi girip kapıyı kitlediğinde ise camlar opak hale geliyor ve dışarıdan görülemiyor.

    İçi boşken şeffaf hale gelen umumi tuvalet - İZLE

    AMAÇ: "TUVALETLER KİRLİ" ALGISINI YIKMAK

    Yetkililer, Japonya'nın dünyanın en temiz ülkesi olarak bilindiğini, ancak ülke genelinde umumi tuvaletlerin kirli ve kötü kokulu olduğuna dair klişelerin olduğunu  söylüyor.

    Bu algıyı yıkmak için şeffaf tuvalet projesini hayata geçiren Japonya, ayrıca  tuvaletler sayesinde parkların da aydınlatılmasını sağlayacak.

    tuvalet

    tubalet

    Instagram: @eshteknoloji

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