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- Japonların 80 metrelik dev internet drone'u havalandı
Japonların 80 metrelik dev internet drone'u havalandı
- Haber Merkezi
- 09.10.2020 - 16:50
- Güncelleme : 09.10.2020 - 16:50
Son zamanlarda uzaydan internet bağlantısı sağlamak için SpaceX ve Amazon gibi şirketlerin yoğun çabası var.
SpaceX, uzaya fırlattığı 800'ü aşkın Starlink uydusuyla zaten uzay internetinin testlerini yapıyor. Ancak Japonya merkezli HAPSMobile'ın kullandığı teknoloji biraz daha farklı.
Japon şirket, stratosferden internet erişimi sağlamak için devasa güneş enerjili drone'u Sunglider'ın başarılı bir test uçuşunu gerçekleştirdi.
Japonların 80 metrelik dev internet drone'u havalandı - VİDEO
GOOGLE'IN TEKNOLOJİSİNİ KULLANIYOR
HAPSMobile, Google'ın yakın zamanda Kenya üzerinden 35 balonla internet erişim hizmeti sunan Loon mobil ağ teknolojisini kullandı.
80 metre genişliğindeki dev drone, 19 kilometre yükselerek 20 saat boyunca New Mexico üzerinde uçarak internet hizmeti sağladı. Yetkililer, söz konusu interneti kullanarak video görüşmesi yapmayı başardı.
AYLARCA UÇABİLİYOR
Sunglider isimli dev drone, sahip olduğu 10 elektrikli motor sayesinde etkileyici bir şekilde ileri ve yukarı hareket edebiliyor ve tek seferde aylarca havada kalabiliyor.
Japon şirket, gelecekte bu drone'lar ile havadan kalıcı bir şekilde internet hizmeti sağlamayı planlıyor.