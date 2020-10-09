Japonların 80 metrelik dev internet drone'u havalandı

Japon şirketi HAPSMobile'a ait 80 metrelik dev drone, stratosferden internet hizmeti sağlamak için test uçuşu gerçekleştirdi.

Son zamanlarda uzaydan internet bağlantısı sağlamak için SpaceX ve Amazon gibi şirketlerin yoğun çabası var.

SpaceX, uzaya fırlattığı 800'ü aşkın Starlink uydusuyla zaten uzay internetinin testlerini yapıyor. Ancak Japonya merkezli HAPSMobile'ın kullandığı teknoloji biraz daha farklı.

Japon şirket, stratosferden internet erişimi sağlamak için devasa güneş enerjili drone'u Sunglider'ın başarılı bir test uçuşunu gerçekleştirdi.

GOOGLE'IN TEKNOLOJİSİNİ KULLANIYOR

HAPSMobile, Google'ın yakın zamanda Kenya üzerinden 35 balonla internet erişim hizmeti sunan Loon mobil ağ teknolojisini kullandı.

80 metre genişliğindeki dev drone, 19 kilometre yükselerek 20 saat boyunca New Mexico üzerinde uçarak internet hizmeti sağladı. Yetkililer, söz konusu interneti kullanarak video görüşmesi yapmayı başardı.

AYLARCA UÇABİLİYOR

Sunglider isimli dev drone, sahip olduğu 10 elektrikli motor sayesinde etkileyici bir şekilde ileri ve yukarı hareket edebiliyor ve tek seferde aylarca havada kalabiliyor.

Japon şirket, gelecekte bu drone'lar ile havadan kalıcı bir şekilde internet hizmeti sağlamayı planlıyor.