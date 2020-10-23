Japonların ayıları uzaklaştırmak için kullandığı yöntem: Canavar kurt

Takikawa adlı bir Japon kasabasında yerel yönetim, ayıları şehirden uzak tutmak için canavar robot kurtları kullanmaya başladı.

Yiyecek almaya giderken uluyan kırmızı gözlü bir yaratıkla yüz yüze gelseniz korkar mıydınız?

Takikawa adlı bir Japon kasabasındaki yerel hükümet yetkililerinin yaptığı şey tam da bu. Ancak yetkililerin asıl amacı insanları korkutmak değil, ayılardan korumak.

Kasaba yetkilileri, yaban ayılarının yerleşim yerlerine saldırmaması için canavar robot kurtları kullanmaya başladı.

AYIYI ALGILAYIP TEPKİ VERİYOR

Mekanik bir parça üretim şirketi olan Ohta Seiki tarafından üretilen canavar kurtlar, özellikle insanlar için oldukça korkutucu görünüyor. Robot, yaklaşan ayıyı otomatik olarak algılıyor ve bir anda gözlerini kırmızıya çevirerek ulumaya başlıyor.

Canavar kurtun hünerleri bununla da bitmiyor. Robot, ayıların tek bir sese alışmaması için insan ve silah sesi dahil 60'tan fazla sesi çıkarabiliyor.

Japonya'nın Takikawa bölgesindeki ayılar, sonbahar mevsiminde yiyecek toplamak için sık sık yerleşim yerlerine iniyor. Kasabadan gelen bilgilere göre ise, robot kurtlar kullanıldığından beri tek bir ayı bile şehre inmemiş.

Geliştirici Ohta Seiki'nin başkanı Yuji Ohta, "Geliştirdiğimiz robot, hem ayıların hem de insanların yaşayabileceği bir ortam yaratmaya yardımcı olabilirse ne mutlu bize." diyor.