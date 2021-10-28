Japonların uçan motosikleti, 680 bin dolara satışa çıktı

Japonya merkezli ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla satışa sunuldu.

Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla müşterilerini bekliyor.

"XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet, tek şarjla saatte 100 kilometre hıza kadar 40 dakika boyunca havada kalabiliyor.

200 ADET ÜRETİLECEK

Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.

Japonların uçan motosikleti satışa çıktı - VİDEO

ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 milyonluk nüfusa sahip Tokyo'nun yoğun trafik sorunu bu motosikletlerle çözülebilir.

Ancak Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda uçmasına engel. Yarış pistinde gerçekleştirilen lansmanda konuşan Katano, bu sebeple Japonya'da aracın yakın zamanda yalnızca bu tür pistlerde kullanılabileceğini söyledi.

Katano, alternatif olarak aracın kurtarma ekipleri tarafından ulaşılamaz bölgelere gidişi için de kullanabileceğini düşünüyor.