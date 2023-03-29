Japonya 69 milyar dolarlık Microsoft-Activision anlaşmasını onayladı Japonya'nın rekabet düzenleyicisi, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay verdiğini açıkladı.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

Söz konusu duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatarak itiraz etmişti.

Japonya, dev satın almaya onay verdi

Japonya'nın rekabet düzenleyicisi, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay verdiğini açıkladı.

Japonya'nın rekabet düzenleyicisi Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını ve anlaşmayı engellemeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği’nden daha önce yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın PC, konsol ve bulut oyun pazarlarındaki rekabeti olumsuz anlamda etkileyebileceği belirtilmişti.

Call of Duty’den vazgeçmek istemeyen Microsoft, düzenleyici kurumların endişelerini gidermek için seriyi lisans anlaşmalarıyla rakiplerine açmayı kabul etmişti. Şirket bunun için Nintendo ile 10 yıllık bir anlaşma da imzaladı.