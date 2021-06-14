Japonya, Apple ve Google'ı inceleme altına aldı

Japonya'da hükümet, Apple ve Google'ın ülkedeki rekabet kurallarına aykırı hareket edip etmediğini araştıracak.

ABD'li teknoloji şirketleri Apple ve Google, daha önce birçok farklı ülkede rekabet soruşturmasına takılmış ve zaman zaman cezalar ödemek zorunda kalmışlardı.

Benzer bir soruşturma ise Japonya hükümetinden geldi. Gelen bilgilere göre hükümet, hem Apple hem de Google'ın Japon akıllı telefon üreticileriyle yaptığı anlaşmaları inceleyecek.

Yayınlanan raporlara göre Apple ve Google'ın iOS ve Android yazılımları, Japon akıllı telefon pazarının yüzde 90'ından fazlasını elinde bulunduruyor.

Japon yetkililer, bürokratlar ve uzmanlardan oluşan bir ekip, gerçekleştirilecek panellerle her iki şirketin piyasa hakimiyetini araştıracak.

ADİL REKABET ORTAMI OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

İnceleme kapsamında, Apple ve Google'ın Japon akıllı telefon üreticileriyle olan anlaşmaları ve yerli şirketlerin, denizaşırı satıcılara kıyasla ülke içi akıllı telefon satışlarında adil bir rekabet ortamı oluşturup oluşturmadıkları mercek altına alınacak.

Görüşmeler neticesinde, Apple veya Google'ın rekabeti engelleyen politikaları olduğu tespit edilirse, hükümet antitröst düzenlemeleri kapsamında şirketlere ceza kesebilir.