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    Japonya, Ay aracını uzaya fırlattı

    Japonya merkezli "ispace" şirketi tarafından üretilen uzay aracı, Ay'a doğru yola çıktı.
    • 12.12.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:39
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    Japonya, Ay aracını uzaya fırlattı

    Son zamanlarda birçok ülke, Ay'a ulaşmanın planlarını yapıyor. Bu ülkelerden biri de Japonya.

    AA'nın haberine göre, Japonya merkezli "ispace" şirketi tarafından üretilen uzay aracı, ABD'li SpaceX roketiyle Ay'a gönderildi. Aracın, 2023'ün Nisan ayında Ay'a ulaşması bekleniyor.

    Mürettebatsız uzay aracı, ABD'nin Cape Canaveral üssündeki fırlatmadan 47 dakika sonra SpaceX Falcon 9 roketinden ayrıldı.

    Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini bildirdi.

    Ay yüzeyini araştıracak

    Kargosunda, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) dahil farklı kurumlardan küçük robotların yer aldığı uzay aracı, yüzey araştırmaları yapacak.

    Japonya, Ay aracını uzaya fırlattı #1


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