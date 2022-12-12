Japonya, Ay aracını uzaya fırlattı

Japonya merkezli "ispace" şirketi tarafından üretilen uzay aracı, Ay'a doğru yola çıktı.

Son zamanlarda birçok ülke, Ay'a ulaşmanın planlarını yapıyor. Bu ülkelerden biri de Japonya.

AA'nın haberine göre, Japonya merkezli "ispace" şirketi tarafından üretilen uzay aracı, ABD'li SpaceX roketiyle Ay'a gönderildi. Aracın, 2023'ün Nisan ayında Ay'a ulaşması bekleniyor.

Mürettebatsız uzay aracı, ABD'nin Cape Canaveral üssündeki fırlatmadan 47 dakika sonra SpaceX Falcon 9 roketinden ayrıldı.

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini bildirdi.

Ay yüzeyini araştıracak

Kargosunda, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) dahil farklı kurumlardan küçük robotların yer aldığı uzay aracı, yüzey araştırmaları yapacak.