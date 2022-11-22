Japonya, Ay'a insansız uzay aracı indirme görevinde başarısız oldu

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), bir ABD roketi ile yörüngeye fırlatılan mini insansız uzay aracı Omotenashi'nin, Ay'a inemediğini duyurdu.

Son yıllarda Ay'a ulaşma yarışı iyice kızışmaya başladı. NASA, gelecekte insanlı Ay görevleri yapmayı planlarken, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ise insansız bir aracı Ay'a indirmeyi amaçlıyordu.

iİHA'nın haberine göre JAXA, geçtiğimiz hafta bir ABD roketi ile yörüngeye fırlatılan mini insansız uzay aracı Omotenashi'nin Ay'a iniş görevinde başarısız olduğunu açıkladı.

Güneş enerji sistemi arızalandı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Orion Uzay Aracı'nı yörüngeye taşımak üzere fırlatılan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi tarafından taşınan mini uzay aracının, güneş enerjisi elde etmesine olanak tanıyan sistemindeki bir arıza nedeniyle kendini şarj edemediği bildirildi.

Dün gece itibarıyla sistem arızasında bir gelişme sağlayamayan JAXA'nın bu nedenle görevi askıya aldığı ifade edilirken, Omotenashi'nin ilerleyen dönemde yeni görevlerde kullanılmasının planlandığı öğrenildi.

Omotenashi'nin görevini başarılı bir şekilde tamamlaması halinde, Japonya'nın eski Sovyetler Birliği, ABD ve Çin'in ardından Ay yüzeyine uzay aracı indiren dördüncü ülke olması bekleniyordu.



