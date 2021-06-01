Japonya, Ay'a robot top gönderecek

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a bir beyzbol topu büyüklüğünde bir "robo-top" fırlatacak.

Son yıllarda uzay çalışmalarına hız veren Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 2029'da Ay'a mürettebatlı bir uzay aracı fırlatmayı ve Ay yüzeyine iniş yapmayı düşünüyor.

JAXA, Ay'a insan göndermeden önce yüzeyin zorlukları hakkında fikir edinebilmek için çeşitli projeler geliştiriyor. Bu projelerden biri de top şeklindeki bir robot.

Söz konusu robotu Ay'a fırlatmak isteyeh Japonya, Ay yüzeyinden veriler toplamayı ve gelecekteki insanlı görevlere hazırlık yapmayı planlıyor.

Mürettebatlı uzay aracında kullanılacak otonom sürüş teknolojisini daha da geliştirmek isteyen JAXA, Ay yüzeyindeki regolit tabakasının etkilerini ve Dünya'nınkinin 6'da birine denk gelen kütle çekim kuvvetini bu robotla inceleme altına alacak.

JAPONYA, SONY İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Uzay ajansı, top şeklindeki minik robotu tasarlamak için Doshisha Üniversitesi, ünlü teknoloji firması Sony ve oyuncak üreticisi Tomy ile birlikte çalışıyor.

Halen geliştirilmekte olduğu için robota dair şu anda çok az ayrıntı paylaşıldı. Ancak JAXA'nın duyurusunda, "ultra hafif" diye nitelenen robotun çapının yaklaşık 80 milimetre, ağırlığının da 250 gram olduğu ifade edildi.

Japonya merkezli uzay firması Ispace'in HAKUTO-R isimli iniş aracına yüklenecek robot, yolculuğuna kapalı bir top olarak başlayacak. Robot, Ay'ın yüzeyine ulaştıktan sonra ise etrafta hareket edebilecek şekilde açılacak.

JAXA, söz konusu robotu 2022 yılında Ay'göndermeyi planlıyor.