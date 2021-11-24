Japonya, çip üretim şirketlerine 5,2 milyar dolar yatırım yapacak

Japonya, çip üretim şirketlerine 5,2 milyar dolar yatırım yapacak

Japonya, TSMC ve diğerleri tarafından çip tesislerini finanse etmek için 5,2 milyar dolar ayıracak.

Bu yılın başlarında otomotivde başlayan ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik krizi, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

Durum böyle olunca, dünyanın önde gelen şirketleri bu sorunun üstesinden gelebilmek için çeşitli yatırımlar yapıyor.

Japon teknoloji devi Sony ve Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya'da yeni bir fabrika açarak krizi hafifletmenin planlarını yapıyor.

JAPONYA, 5.2 MİLYAR DOLAR AYIRDI

Japonya, dünyanın bir numaralı sözleşmeli yonga üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) de dahil olmak üzere, gelişmiş yarı iletken üreticilerini desteklemek için 2021 mali ek bütçesinden yaklaşık 600 milyar yen (5.2 milyar dolar) ayırdı.

TSMC, bu ayın başlarında Sony ile Japonya'da 7 milyar dolarlık bir çip tesisi kuracağını açıklamış ve bu karar, Japon hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

1980'lerde dünyanın en büyüğü olan Japonya'nın çip üretim sektörü; rekabet üstünlüğünü korumakta zorlanırken, son otuz yılda istikrarlı bir düşüş yaşadı.

Sony ve TSMC, fabrikanın 1500 kişiye istihdam sağlamasını ve aylık 45 bin çip üretim kapasitesine sahip olmasını bekliyor.

Tesis, özel çip teknolojilerine yönelik güçlü küresel talebi karşılamak için 22 nanometre ve 28 nanometre yongalar üretecek.