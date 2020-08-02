Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Japonya da TikTok'u yasaklamayı gündemine aldı

    Japon milletvekilleri, TikTok ve diğer Çinli uygulamaları yasaklamak için yeni bir çalışma yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 16:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya da TikTok'u yasaklamayı gündemine aldı

    Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından olan TikTok, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunuyor.

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD başkanı Donald Trump, TikTok'u ülke genelinde yasaklamayı düşündüğünü açıklamıştı.

    JAPONYA DA TIKTOK'U İSTEMİYOR

    Öyle görünüyor ki Trump gibi düşünen başka ülkeler de bulunuyor. Benzer gizlilik endişeleri yaşayan Japon milletvekilleri, TikTok'u ve diğer Çinli uygulamaları yasaklamak için harekete geçti.

    Japon ulusal yayın kuruluşu NHK tarafından yayınlanan habere göre hükümet, ülke genelinde TikTok'u yasaklamak için çalışmalar yürütüyor.

    tiktok

    TIKTOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

    TikTok'un Japonya'da yasaklanacağına dair çıkan haberlerin ardından açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, şirket hakkında hüküm süren yanlış bilgiler nedeniyle çok üzgün olduklarını belirtti. Sözcü, TikTok'un CEO'sunun Çinli değil Amerikalı olduğunu hatırlattı.

    Şu an itibariyla TikTok, Hindistan yasağı nedeniyle zaten büyük bir gelir düşüşü yaşıyor. Hindistan, TikTok için en büyük pazarlardan biriydi ve şimdi ABD de uygulamayı yasaklamayı planlıyor.

    Görünüşe göre TikTok, Japonya'da da yasaklanmaktan kaçınmak için gizlilik politikalarını yeniden  gözden geçirmek zorunda kalacak.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir