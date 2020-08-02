Japonya da TikTok'u yasaklamayı gündemine aldı

Japon milletvekilleri, TikTok ve diğer Çinli uygulamaları yasaklamak için yeni bir çalışma yürütüyor.

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından olan TikTok, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD başkanı Donald Trump, TikTok'u ülke genelinde yasaklamayı düşündüğünü açıklamıştı.

JAPONYA DA TIKTOK'U İSTEMİYOR

Öyle görünüyor ki Trump gibi düşünen başka ülkeler de bulunuyor. Benzer gizlilik endişeleri yaşayan Japon milletvekilleri, TikTok'u ve diğer Çinli uygulamaları yasaklamak için harekete geçti.

Japon ulusal yayın kuruluşu NHK tarafından yayınlanan habere göre hükümet, ülke genelinde TikTok'u yasaklamak için çalışmalar yürütüyor.

TIKTOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

TikTok'un Japonya'da yasaklanacağına dair çıkan haberlerin ardından açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, şirket hakkında hüküm süren yanlış bilgiler nedeniyle çok üzgün olduklarını belirtti. Sözcü, TikTok'un CEO'sunun Çinli değil Amerikalı olduğunu hatırlattı.

Şu an itibariyla TikTok, Hindistan yasağı nedeniyle zaten büyük bir gelir düşüşü yaşıyor. Hindistan, TikTok için en büyük pazarlardan biriydi ve şimdi ABD de uygulamayı yasaklamayı planlıyor.

Görünüşe göre TikTok, Japonya'da da yasaklanmaktan kaçınmak için gizlilik politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.