Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif suya yönelik kararını erteledi

Japonya, bir milyon tondan fazla radyoaktif suyu ne yapacağı konusundaki kararını ertelemek zorunda kaldı.

2011 yılında gerçekleşen tsunami felaketinden sonra hasar gören Fukuşima'daki nükleer santralde sızıntı meydana gelmiş ve radyoaktif sular oradaki dev tanklarda depolanmaya başlamıştı.

Aradan 9 yıl geçti ve santral bölgesinde bulunan su depolama tankları yavaş yavaş dolmaya başladı.

OKYANUSA BOŞALTILACAKTI

Yetkililer artık su depolayacak alan kalmadığını belirtirken, yaklaşık 1 milyon tondan fazla radyoaktif suyun okyanusa boşaltılabileceğini söyleniyor.

Hükümet ,bu haftanın başında nükleer santraldeki atık suyun Büyük Okyanus’a boşaltılacağını resmen doğrulamıştı.

KARAR TEPKİYLE KARŞILANDI

Yetkililer, radyoaktif suyun aslında çok ciddi bir filtrasyon işleminden geçtiğini ve çevreye zarar vermeyeceğini söylese de bu karar çevre örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Greenpeace'in yaptığı bir araştırmaya göre, söz konusu radyoaktif su, insan DNA'sına zarar verme potansiyeline sahip tehlikeli bir radyoaktif madde içeriyor.





HENÜZ KARAR ALINMADI

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, düzenlediği basın toplantısında, Fukuşima'daki yaklaşık 1,2 milyon ton işlenmiş suyun akıbetine ilişkin salı günü duyurulması planlanan karara henüz varılamadığını belirtti.

2022'DE KAPASİTE DOLACAK

Kajiyama, İlgili bakanlık ve ajanslarla incelemelerin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi. Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesinin ise 2022 yaz aylarında dolması bekleniyor.