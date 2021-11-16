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    Japonya, kendi uzay savunma birimini kuruyor

    Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ülkesinin uydulara yönelik tehditleri belirlemek ve önlemek amacıyla yeni bir uzay savunma birimi kuracağını açıkladı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 09:19
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    Japonya, kendi uzay savunma birimini kuruyor

    Son zamanlarda oldukça kızışan uzay yarışında geride kalmak istemeyen ülkeler, uzay tehditlerine karşı da çeşitli yatırımlar yapıyor. Bu ülkelerden biri olan Japonya, uzaya yönelik yeni bir adım attı.

    Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ülkesinin uydulara yönelik tehditleri belirlemek ve önlemek amacıyla yeni bir uzay savunma birimi kuracağını söyledi.

    UZAYDAKİ TEHDİTLERİ BELİRLEYECEK

    Ülkenin batısındaki bir Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üssünde yer alacak merkezin, elektromanyetik dalgalar yoluyla uydulara yöneltilebilecek tehditleri belirleme ve önlemede kullanılacağını belirten Kishi, "Operasyonlarımızı dış uzay, siber uzay ve elektromanyetik alan gibi konularda genişletirken, uzayın istikrarlı bir şekilde kullanımını güvence altına almak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

    UZAY

    Japonya, daha önce Yamaguchi eyaletinde bir uzay savunma birimi inşa etmeye başlamıştı.

    2023’te faaliyete geçmesi beklenen ve bir uzay radarını içinde barındıran birim, Rusya ve Çin’in diğer ülkelerin uydularına zarar verebilecek teknolojiye sahip "katil uydularını" tespit etmek için kullanılacak.

    Japonya’nın, gerekli olması halinde ilgili ABD birimleri ile de bilgi paylaşımında bulunacağı belirtilmişti.

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