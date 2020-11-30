Japonya, lazer iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Japonya Uzay Ajansı JAXA, lazer teknolojileriyle desteklediği yeni nesil iletişim uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Japonya Uzay Ajansı JAXA, askeri ve sivil gözlem cihazlarından gelen verileri hızlı bir şekilde analiz etmek için yeni bir lazer iletişim uydusu fırlattı.

Tanegashima Uzay Merkezi'nden bir H-IIA roketi ile fırlatılan uydu, daha hızlı ve akıcı iletişimin önünü açacak.

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

JAXA ile ortak çalışan Mitsubishi Heavy Industries tarafından yapılan açıklamada, JDRS-1 isimli uydunun sorunsuz fırlatıldığı ve yörüngedeki konumuna yerleştiği bilgisi paylaşıldı.

Japonya lazer iletişim uydusunu fırlattı





10 yıl boyunca görev yapması beklenen iletişim uydusu, alçak yörüngelerde bulunan diğer uydulara lazerle veri gönderebilecek.

JAXA'ya göre yeni uydu sayesinde, normalde kullanılan radyo iletişiminden 7 kat hızlı veri alışverişi gerçekleşebilecek. Bu sayede uydular çok daha verimli bir şekilde kullanılabilecek.

Japonya, bu tür uyduları doğal afetlerden sonra hasar tespit çalışmaları yapmak ve çeşitli bölgeleri izlemek için kullanıyor.

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