Japonya, Mitsubishi ile gizli savaş uçağı geliştirecek

Japonya, kendi yeni nesil hayalet savaş uçağını inşa edebilmek için Mitsubishi ile bir anlaşma sağladı.

Japonya, yeni nesil hayalet savaş uçağı inşa etme projesinde yeni anlaşmalarına devam ediyor.

Interesting Engineering'de yer alan habere göre Japonya, 2030 yılında görev yapması beklenen gizli bir savaş uçağı geliştirmek için Mitsubishi Heavy Industries'i ana yüklenici olarak seçti.

Şu anda FX olarak adlandırılan uçak, Japonya'nın Çin ve Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir potansiyel tehdide hazırlıklı olmak için, daha güçlü ve daha büyük bir orduya sahip olma planının bir parçası.

Yeni FX uçakları, Japonya ve ABD arasında ortaklaşa geliştirilen F2 uçaklarının yerini alacak. F2 uçakları ise 2035 yılına kadar üretilmeye devam edecek.





FX UÇAKLARI NASIL OLACAK

FX uçaklarının tasarımının gizli tutulması bekleniyor. Ayrıca uçakların uzun menzilli olması ve Birleşik Krallık - Japonya projesi olan havadan havaya füze sistemiyle donatılması planlanıyor.

Mitsubishi denince akla her ne kadar otomobil gelse de şirket birçok alanda faaliyetlerine devam ediyor. ABD uçak üreticisi Boeing'in tedarikçileri arasında yer alan Mitsubishi, aynı zamanda onlarca yıldır havacılık sektöründe faaliyet gösteriyor.