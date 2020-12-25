Japonya, Ryugu göktaşından topladığı örneklerin görüntüsünü paylaştı

Hayabusa 2 uzay aracının Ryugu göktaşından topladığı örnekleri içeren kapsülü açan yetkililer, yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıktan gelen örnekleri ilk defa yayınladı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, 3 Aralık 2014 tarihinde fırlatılmış ve 2019'un Şubat ayında Ryugu göktaşına ilk inişini gerçekleştirmişti.

Hayabusa 2; daha sonra topladığı örneklerle birlikte geçtiğimiz haftalarda göktaşından ayrılmış ve örnekleri taşıyan kapsülü Dünya'ya ulaştırmıştı.

Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde, Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması beklenen Ryugu göktaşından toplanan örnekler bulunuyor.

TOPLANAN ÖRNEKLER İLK DEFA PAYLAŞILDI

Japonya, Dünya'ya yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıktan gelen örnekleri taşıyan kapsülü geçtiğimiz günlerde açmıştı. Yetkililer, kapsülün içerisindeki göktaşı örneklerini ilk defa yayınladı.

Getirilen numunelerin kaya kadar sert ve bazılarının yaklaşık 1 santimetre olduğu belirtildi.

İşte Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından paylaşılan fotoğraflar:









YENİ GÖREVLER İÇİN YOLA ÇIKTI

Hayabusa 2, topladığı örnekleri paraşüt yardımıyla bıraktı ve Dünya'ya iniş yapmadan yeni yolculuğuna başladı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa 2'nin "1998 KY26" isimli göktaşına doğru yola çıkacağını açıkladı. Eğer her şey yolunda giderse araç, söz konusu göktaşına 2031 yılında ulaşacak.