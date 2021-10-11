Japonya, tayfunlardan elektrik üretecek

Japonya, tayfunlardaki güçten yenilenebilir enerji üretmek için çalışmalara başladı.

Mevsimsel tayfunların yaşandığı Japonya'da, ilk tayfun araştırma enstitüsü hayata geçirildi.

Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde kurulan Tayfun Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi, hükümete bağlı kurumlar ile özel kuruluşlardan uzman ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Japonya'da bir ilk olan merkezde, tayfunların verebileceği hasarların tahmini ve alınabilecek önlemlerin çerçevesinin belirlenmesi hedeflenecek.

ENERJİ ÜRETİLECEK

Merkez, Japonya hükümetinin "2050'ye dek sıfır karbon" hedefi doğrultusunda, tayfunlardan, yenilenebilir enerji kaynağı şeklinde yararlanılmasına ilişkin araştırmalara da öncülük edecek.

Merkezin Başkanı Meteoroloji Prof. Fudeyasu Hironori, "tayfunların verdiği büyük zarar karşısında yenilgi duygusuna kapıldığını" söyledi.

Fudeyasu, "Birçok araştırmacıyla el ele vererek titiz çalışmalar yürütmeyi ve topluma sonuçlar sunabilmeyi hedefliyoruz. İlerideki ışığı görebiliyorum." dedi.