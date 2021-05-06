Japonya, uzay operasyon filosunu genişletiyor

Japonya, siber uzay, elektromanyetik ve dış uzay alanlarında Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Japonya Savunma Bakanlığı, dış uzaydaki Japon uydularını korumak amacıyla Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) bağlı ilk uzay operasyon birimini geçtiğimiz mayıs ayında kurmuştu.

Yeni uzay filosu, Japonya’nın uzayda bulunan uydularını, şüpheli uydu ve uzay çöplerinden korumak için gözlem ve raporlama faaliyeti yürütecek.

UZAY FİLOSU GENİŞLİYOR

Japonya, Rusya ve Çin'in askeri yayılmacılığı karşısında çeşitli alanlarda askeri unsurlarını geliştirecek.

Mevcut mali yıl kapsamında Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) bünyesinde kurulması tamamlanacak Uzay Operasyon Filosu'nun kadrosu 20'den 70'e çıkarılacak.

Ayrıca, geçtiğimiz mart ayında Kumamoto'da kurulan elektronik harp birimine benzer diğer 5 yeni birim, Mart 2022'ye kadar başkent Tokyo'daki Camp Asaka üssünde kurulacak.

Batıdaki Yamaguçi eyaletinde yapım aşaması süren uzay gözetleme radarı 2023 mali yılında hizmete alınacak.

Siber alanına yönelik SDF'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri ile özel sektörden uzmanları bir araya getirileceği 540 üyeli siber güvenlik birimi oluşturulacak.

Öte yandan savunma bakanlığının, düşman radarlarını bozmak amacıyla uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

JAPONYA UZAY FİLOSU 2023'TE TAM KAPASİTEDE OLACAK

Başkent metropolündeki Fuçuu Hava Öz Savunma Kuvvetleri üssünde, geçtiğimiz yıl mayıs ayında göreve başlayan uzay filosunun; dış uzayda gözlem ve raporlama faaliyetinin yanı sıra, Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve ABD ordusu ile iş birliği halinde çalışarak 2023’te tam kapasite faaliyete geçmesi planlanıyor.