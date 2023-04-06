Japonya'da Bayraktar TB2 gelişmesi: Denemeye alacaklar Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2 SİHA deneme amaçlı olarak devreye alınacak.

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İnsansız hava araçlarının (İHA) üretimi Türkiye'nin savunma sanayisine güç kattı.

Dağlık Karabağ, Suriye, Libya, Ukrayna gibi kritik bölgelerde başarılı olan teknoloji bugüne kadar Avrupa ve NATO ülkeleride dahil 28 ülkeye satıldı.

Japonya'dan deneme kararı

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) da ihracat yolculuğuna devam ediyor.

Japonya Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı bütçesi kapsamında Bayraktar TB2'yi deneme amaçlı olarak devreye alacak ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak.

Testlerin ardından Japonya'nın yüksek adetlerde Bayraktar TB2 SİHA siparişi vermesi ve hatta bu alanda BAYKAR ile iş birliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haluk Bayraktar ilk sinyali vermişti

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, "Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA'nın katlanabilir kanatları bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir" ifadelerinde bulunmuştu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, geçtiğimiz hafta BAYKAR'ı ziyaret ederek Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.

MQ-9 Reaper de test edilecek

Savunmasanayist'in haberine göre Japonya, TB2'nin yanı sıra ABD üretimi MQ-9 Reaper SİHA'sını da test edecek.

Bütçe pastasında İHA'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.