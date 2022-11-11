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    Japonya'dan çip krizine yeni çözüm: 8 şirket birleşti

    Japonya'da 8 üretici, ileri düzey yarı iletken imalatı için kurulan konsorsiyumda buluştu.
    • 11.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 09:31
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    Japonya'dan çip krizine yeni çözüm: 8 şirket birleşti

    Geçen yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor. Çip krizinin günümüzde bile hala devam etmesi, markaları zor durumda bırakıyor.

    Japonya, küresel çip tedarik sorununun, ulusal ekonomi güvenliğine tehdit oluşturmasına çözüm arıyor.

    8 dev şirket birleşti

    AA'nın haberine göre hükümet, farklı sektörlerden 8 Japon üreticiyi yarı iletken çip konsorsiyumunda bir araya getirdi.

    Toyota Motor ve Sony'nin de yer aldığı konsorsiyum "Rapidus" isminde yeni firma kuracak. Konsorsiyum liderliğindeki yeni firmayla 5 yıl içinde ileri düzey çip imalatının başlatılması hedefleniyor.

    İleri düzey çiplerden sürücüsüz otomobil, kuantum bilgisayar ve yapay zeka gibi sahalarda yararlanılacak.

    Japonya dan çip krizine yeni çözüm: 8 şirket birleşti #1

    Hükümet destek verecek

    Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı (METI) Nişimura Yasutoşi, yeni konsorsiyumu AR-GE sahasında destekleyeceklerini açıkladı.

    Nişimura, "Akademi ve sanayinin ortak çabalarıyla, Japonya'nın yarı iletken rekabet gücünü geliştirmek istiyoruz." dedi.

    Japon hükümeti, çalışmanın desteklenmesi kapsamında "Rapidus" firmasının yıl sonuna kadar kurulacak AR-GE merkezine 480 milyon dolar katkı sağlayacak.


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