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Japonya'da hem otobüs hem de tren olabilen ulaşım aracı üretildi
Japonya'da, hem asfaltta hem de raylarda hareket edebilen ilk toplu ulaşım aracı hizmete giriyor. Araç sadece 15 saniyede otobüsten trene dönüşebilirken, ilk aşamada üç araç kullanıma açılacak.
- REUTERS
- 24.12.2021 - 23:33
Japonya'da teknoloji alanında şaşırtan projelere bir yenisi daha eklendi.
HEM ASFALTTA HEM DE RAYDA GİDİYOR
Hem asfaltta hem de raylarda hareket edebilen ilk toplu ulaşım aracı, sadece 15 saniyede otobüsten trene dönüşebiliyor.
Yakın zamanda hizmete girecek olan otobüslerden ilk aşamada üç araç kullanıma açılacak.
Japonya'da hem otobüs hem de tren olabilen ulaşım aracı üretildi - VİDEO