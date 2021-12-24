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Japonya'da hem otobüs hem de tren olabilen ulaşım aracı üretildi

Japonya'da hem otobüs hem de tren olabilen ulaşım aracı üretildi

Japonya'da, hem asfaltta hem de raylarda hareket edebilen ilk toplu ulaşım aracı hizmete giriyor. Araç sadece 15 saniyede otobüsten trene dönüşebilirken, ilk aşamada üç araç kullanıma açılacak.