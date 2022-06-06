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    Japonya'da internet hız rekoru kırıldı: 1 milyar megabit

    Japonya'daki araştırmacılar, 1,02 petabit (1 milyar megabit) aktarım hızına ulaşarak dünya rekoru kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:38
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    Japonya'da internet hız rekoru kırıldı: 1 milyar megabit

    Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’nde (NCIT) bulunan bir araştırma ekibi, saniyede 1,02 petabit (yaklaşık 1.024 terabit veya 1 milyar megabit) veri aktarım hızına ulaşmayı başardı.

    Bu hıza ulaşılırken kullanılan fiber optik ağın, günümüzdeki internet alt yapılarından pek farklı olmadığını belirten araştırmacılar, bu hızın günümüzde aynı anda 10 milyon 8K videoyu oynatabileceğini söylüyor.

    Geçtiğimiz yıl, yine Japonya’da bulunan mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmıştı.

    51,7 kilometrelik bir uzaklıktan aktarılarak elde edilen rekorda dalga boyu bölmeli çoğullama (WDM) ismi verilen bir teknik kullanıldı.

    Mevcut sisteme entegre edilebilir

    Bilim insanlarına göre yeni rekor; mevcut internet altyapısı kullanılarak kırıldığından, günlük hayatta kullandığımız internete daha kolay entegre edilebilir.

    Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda yüksek hızlı internet bağlantılarına oldukça ihtiyaç var. Birçok bilim insanı, böyle giderse birkaç yıl içerisinde küresel internet altyapısının çökebileceğini söylüyor.

    internet


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