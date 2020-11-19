Japonya'da robot garsonlar göreve başladı

Japonya’daki bir kafe, robot garsonları ile dikkatleri üzerine çekti. Servi adındaki robotlar, garsonluk görevleri dışında müşterilerle de sohbet ediyor.

Japonya merkezi teknoloji şirketi Softbank, koronavirüs nedeniyle iş gücü sıkıntısı yaşayan restoranlara özel robot garson hizmetini geçtiğimiz eylül ayında tanıtmıştı.

ABD merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından tasarlanan "Servi" ismindeki robot garsonlar, artık Japonya'daki restoranlarda hizmet vermeye başladı.

Tokyo kentinde hizmet veren bir kafeterya, Servi ve Pepper adlı robot garsonları ile müşterilerine hem hizmet veriyor hem de eğlendiriyor.

KORONA DENETİMİ DE YAPIYOR

Kafe yetkilileri, personeller ile birlikte çalışan robotların müşterilerine ilginç bir tecrübe yaşattığını ifade ediyor. Kafe, Pepper adlı robotlar müşterileri karşılayarak, ateşlerini ölçüyor ve maske takmaları için hatırlatmalar yapıyor.

Japon şirket Softbank'in robot garsonları

Bu yeteneklerinin yanı sıra Pepper robotları, müşterilerle kısa sohbet edebiliyor ve masalara gelerek oyun ve aktiviteler sayesinde müşteriler ile etkileşim kurabiliyor.

Kafede, müşterilere yemek servisi görevi ise Servi robotları tarafından yapılıyor. Servi robotları, mutfakta hazırlanan yemek siparişlerini müşterilerin masasına kadar taşıyabiliyor ve önüne çıkan basit engelleri geçebiliyor.

Robotların üreticisi SoftBank Robotics, robotların işçi giderlerini azalmasını, çalışanların iş yükünü hafifletmesini ve müşterilerin daha iyi bir hizmet almasını umduklarını belirtti.

AYLIK 500 DOLAR KİRA BEDELİ

Robot garsonlar, Lidar sensörleri ve 3D kameraları sayesinde restoranlarda müşterilere yemek sunmak için özel olarak tasarlandı. İsteyen restoranlar, aylık 500 dolarlık kiralama bedelini ödeyip, robotları işe alabilecek.