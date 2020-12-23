Japonya’da siber saldırılara karşı Kuantum şifreleme kullanılacak

Japonya, siber saldırılara karşı Kuantum şifreleme teknolojisi kullanmak için yeni bir çalışma başlattı.

2020 yılında tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle internet kullanımı oldukça arttı. Ancak bu durum, siber korsanların ekmeğine yağ sürdü. Özellikle bu yıl kayıtlara geçen siber saldırıların sayısı, geçtiğimiz yıllara oranla çok fazla.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yabancı bir hükümetin Ticaret, Hazine ve İç Güvenlik bakanlıklarına siber saldırı yaptığı duyurulmuştu.

JAPONYA'DAN KUANTUM ÖNLEMİ

Bir grup Japon firması, hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak amacıyla ülkenin Kuantum kriptografisine (şifreleme) ilişkin ilk çalışmasını başlattığını açıkladı.

Toshiba, NEC Corp ve Nomura Holdings tarafından başlatılan çalışmalar, finans kurumlarına yönelik siber saldırılara ve artan tehditlere karşı, teoride kırılması imkansız ‘Kuantum şifreleme’ üzerine yoğunlaşacak.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE HAZIR OLACAK

Projeyi başlatan şirketler, Kuantum şifreleme teknolojisinin birkaç yıl içinde hisse senedi ticaretinde kullanılacağını ve bu şifrelemeleri, teoride üçüncü şahısların kırmalarının imkansız olduğunu vurguladı.