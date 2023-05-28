Japonya'da sözlü komutla eşya taşıyan ev robotu satışa çıktı Japonya'da sözlü komutlar sonrası eşya getir-götürü yapabile Kachaka robotu satışa çıkarıldı.

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Başkent Tokyo merkezli Japon yapay zeka firması Preferred Robotics, sözlü komutlar sonrası eşya getir-götürü yapabilen Kachaka robotunu satışa sundu.

Ev içi kullanıma uygun, dikdörtgen şeklindeki Kachaka, sözlü komutlar sonrası sırtladığı sehpa vasıtasıyla eşya getirebiliyor.

Robot süpürge büyüklüğündeki cihaz, mobil uygulama yoluyla kaydedilen nesneyi, verilen komutla, ev ya da ofis içinde istenen noktaya taşıyor.

Sensör ve kamera donanımıyla duvarlara ve mobilyalara çarpmayan Kachaka, yükünü istenilen noktaya taşırken ise en iyi rotayı tercih ediyor.

20 kg yük taşıyabiliyor

Sehpası dahil 20 kilograma kadar yükü sırtlayabilen robot, saniyede 80 santimetre hıza çıkabiliyor.

Preferred Robotics, robot cihazın uzaktan çalışma gibi evde daha fazla zaman geçirilen dönemlerde, rutin işlere harcanan süreyi kısaltacağını söylüyor.

İki veya üç katlı iki ayrı servis sehpası ile piyasaya sürülen "Kachaka" robotu ilk olarak, 251 bin 800 yenlik (1800 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.