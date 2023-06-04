Japonya'dan ChatGPT'ye uyarı: Veri toplamayın Japonya Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, topladığı hassas verileri en aza indirmesi gerektiği konusunda ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine uyarıda bulundu.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Japonya'nın gizlilik gözlemcisi cuma günü yaptığı açıklamada, ChatGPT sohbet robotunun arkasındaki OpenAI şirketini, insanların izni olmadan hassas verileri toplamaması konusunda uyardığını söyledi .

Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu yaptığı açıklamada, OpenAI şirketinin makine öğrenimi için topladığı hassas verileri en aza indirmesi gerektiğini belirterek, daha fazla önlem alabileceğini söyledi.

Japonya, bazı yeni teknoloji trendleriyle geri adım atmış olsa da nüfusu küçülürken üretkenliği sürdürmek için yapay zeka ve robot teknolojisindeki gelişmelere ayak uydurmak zorunda.

Japonya'da ChatGPT kullanımı yüksek

Analitik firması Similarweb'e göre Japonya, ChatGPT web sitesine giden üçüncü en büyük trafik kaynağı konumunda.