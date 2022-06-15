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    Japonya'dan siber zorbalığa hapis cezası

    Japonya'da parlamento, çevrimiçi hakaretleri hapisle cezalandıran yasayı onayladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 10:25
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    Japonya'dan siber zorbalığa hapis cezası

    Social ve Hootsuite ortaklığında yayınlanan Dijital 2022 Küresel Genel Bakış Raporu’na göre, küresel internet kullanıcıları 2022’nin başında 4.95 milyara yükseldi. Ancak bu durum, internet aracılığıyla yapılan siber zorbalıkların sayısını da artırıyor.

    Japonya'da bir televizyon yıldızının siber zorbalık nedeniyle intihar etmesinin ardından, parlamento "çevrimiçi hakaretleri" hapisle cezalandıran yasayı onayladı.

    Siber zorbalığa hapis cezası

    Ülkenin ceza kanununda bu yaz yürürlüğe girecek olan değişiklikle birlikte, çevrimiçi hakaretten hüküm giyen suçlular bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

    Tasarı ülkede ifade özgürlüğünü engelleyebilir eleştirilerine rağmen, destekçiler siber zorbalık ve çevrimiçi tacizi engellemek için daha sert yasalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

    Japonya dan siber zorbalığa hapis cezası #1


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