Jeff Bezos, 20 Temmuz'da kardeşi ile uzaya gidiyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, kendi şirketi Blue Origin ile temmuzda uzay seyahatine çıkacağını duyurdu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın SpaceX'i kadar ünlü olmasa da son yıllarda uzay çalışmalarına hız vermiş durumda.

Blue Origin, uzaya turist götürmek için geliştirdiği yeni uzay mekiğini ocakta test etmişti. Şirket, şimdilerde ise New Shepard roketi ile ilk uzay turistlerini fırlatmayı amaçlıyor.

Fırlatılacak yolcular, yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

YOLCULAR ARASINDA JEFF BEZOS DA VAR

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu ve 20 Temmuz'daki yolcular arasında kendisi ve kardeşi Mark Bezos'un da yer alacağını duyurdu.

20 Temmuz'da gerçekleşecek yolculuğun başarılı olması durumunda Blue Origin, tarihinde oldukça önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.



OCAKTA TESTİ GEÇMİŞTİ

Blue Origin, uzaya turist götürmek için geliştirdiği yeni uzay mekiğini ocak ayında test etmişti. Şirketin Teksas eyaletindeki test merkezinde yapılan uçuşta, roket ve kapsülden oluşan mekik uzaya fırlatıldı.

"Yeniden Kullanılabilir Uzay Gemisi" (RSS) adı verilen 6 kişilik kapsül, uzay ile atmosferi ayırdığı varsayılan, dünyadan 100 kilometre yükseklikteki Karman Hattı'nı geçerek 107 kilometre irtifaya çıktıktan sonra paraşütle yere inmeyi başardı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roket de fırlatma görevinin ardından dünyaya geri döndü.

Blue Origin aslında SpaceX'ten iki yıl evvel, 2000'de kuruldu. Ancak tüm hayatını çalışmalarını gizli yürüterek geçiren şirket, planlarını sadece yaklaşık 5 yıl önce kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Ancak yine de şirketin birçok çalışması gizlilik içerisinde yürütülüyor.

O zamandan beri Bezos, Amazon hisseleri satışıyla sağladığı finansmanla Blue Origin için yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcıyor.