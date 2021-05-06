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    Jeff Bezos, 2.5 milyar dolar hisse sattı: Blue Origin'e harcayacak

    Jeff Bezos, 2,5 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'e yatıracak.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 12:51
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    Jeff Bezos, 2.5 milyar dolar hisse sattı: Blue Origin'e harcayacak

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, 20 Temmuz'da uzaya turist göndermeye başlayacak. Ayrıca şirketin üzerinde çalıştığı birçok proje var.

    Blue Origin'i 2000 yılında kurduğundan bu yana Bezos, Amazon hisseleri satışıyla sağladığı finansmanla, şirket için yılda milyarlarca dolar harcıyor.

    2.5 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

    2020 yılında 10 milyar dolar değerinde hisse satan Bezos, bu yıl ilk defa 2.5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

    Bezos'un hisse satışının arkasında yatan sebep ise, uzay ve havacılık araştırmaları için kurduğu Blue Origin şirketine yine fon sağlamak.

    Amazon'un kurucusu, 2017'de gerçekleştirilen bir uzay konferansında Blue Origin'i finanse etmek için her yıl 1 milyar dolarlık hisse satacağını belirtmişti.

    Ancak şirketin son yıllarda uzay çalışmalarına hız vermesi, satılan hisse miktarını da artırmış oldu.

    jeff bezos

    20 TEMMUZ'DA UZAY SEFERLERİ BAŞLIYOR

    Öte yandan Blue Origin, uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya uçacak ilk ekibe katılabileceğini açıkladı.

    Yolcular yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

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