Jeff Bezos, çalışanların örgütlenmesini engellediği gerekçesiyle hedefte

ABD'li e-ticaret devinin kurucusu Bezos, Senatör Sanders tarafından eleştirildi.

Amazon CEO'su Jeff Bezos, Alabama'da şirketin deposundaki çalışanların sendikalaşmasını engellediği gerekçesiyle tepkilerin odağı oldu.

Senatör Bernie Sanders, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Bezos'un gelir eşitsizliği üzerine çarşamba günü yapılan oturuma ifade vermeye davet edildiğini söyledi.

Oturuma, Alabama'daki Amazon deposunda sendikalaşma çabasının bir parçası olan Jennifer Bates adlı çalışan katıldı.

"78 MİLYAR DOLAR DAHA ZENGİN OLDUN AMA..."

Vermont Senatörü Sanders, dünyanın en zengin insanı Bezos'un Amazon işçilerinin daha iyi ücretler, sosyal haklar ve çalışma koşulları için toplu pazarlık yapmalarını engellemek adına sendikalaşma karşıtı kampanya yürüttüğünü söyledi.

Demokrat Senatör, koronavirüsü işaret ederek, "Salgın sırasında 78 milyar dolar daha zengin oldun, aileler ise hayatta kalmak için mücadele ediyor. Neden işçilerin Alabama'daki Amazon deposunda örgütlenmesini engellemek için bu kadar çok para harcıyorsun?" ifadeleriye tepkisini dile getirdi.

BEZOS İFADE VERECEK Mİ

Amazon, Jeff Bezos'un oturuma katılıp katılmayacağaına dair soruyu yanıtlamadı. Sanders, ayrıca salgın sırasında Amerika'daki 664 milyarderin servetlerini 1.3 trilyon dolar artırdığını kaydetti.

Sık sık Amazon'u eleştiren Bernie Sanders, daha önce işçilerin "Perakende, Toptan Satış ve Büyük Mağazalar Birliği" tarafından temsil edilme hakkına destek verdiğini duyurmuştu.

Amazon'un Alabama deposundaki işçiler, e-ticaret devinde örgütlenip örgütlenmeme konusunda şubat ayında oylamaya başlamıştı.