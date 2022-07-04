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    Jeff Bezos, yatı için tarihi köprüyü sökme talebini geri çekti

    Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatı nedeniyle Hollanda'daki tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecekti. Ancak gelen yoğun tepkiler nedeniyle işlem iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:03
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    Jeff Bezos, yatı için tarihi köprüyü sökme talebini geri çekti

    Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da 485 milyon dolar değerinde bir süper yat inşa ettiriyor.

    40 metre yüksekliğindeki yat, tarihi Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğundan yetkililer, köprünün bir kısmının söküleceğini açıklamıştı.

    2017'deki büyük bir yenilemeden sonra köprüyü bir daha asla sökmeyeceğine dair söz veren yerel meclisin bu kararı, halkın tepkisini çekti.

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen köprünün sökülme kararı, Rotterdam halkını çileden çıkardı.

    Köprü sökme işlemi iptal edildi

    Yaşanan tepkilerin ardından olayların büyümesiyle birlikte, Jeff Bezos'un devasa yatını üreten Oceanco firması geri adım attı. Şirket, köprünün sökülme talebini çektiklerini duyurdu.

    Jeff Bezos, yatı için tarihi köprüyü sökme talebini geri çekti #1

    Rotterdam belediye başkanının bir sözcüsü, yatın denize inmesinin tek yolunun bu olduğunu ve Bezos'un tüm maliyetleri karşılayacağını açıklamıştı.

    Bununla birlikte, üretici firmanın geri adımı sonrası Bezos'un kaldırılması için para teklifinde bile bulunduğu “De Hef” Köprüsü'nden mega yatın geçemeyeceği belirtildi.

    Bu nedenle Jeff Bezos ve üretici firma, yatı o bölgeden çıkarmak için farklı yollar aramak zorunda kalacak.

    Alblasserdam

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