Jeff Bezos, yörüngede uzay istasyonu kuracak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, ticari bir uzay istasyonu kurmak için çalışmalara başladı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, son yıllarda gerçekleştirdiği çeşitli uzay görevleriyle yarıştı "ben de varım" dedi.

Blue Origin yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, şirketin yörüngede bir uzay istasyonu kurma planları olduğu bilgisi paylaşıldı. "Orbital Reef" adlı istasyonun, 10 yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.

10 KİŞİLİK KAPASİTESİ OLACAK

Şirket tarafından yayınlanan tanıtım materyalinde, istasyonun uzayda "karma kullanımlı bir iş tesisi" olacağı ve 10 kişiye kadar astronot ağırlayabileceği belirtildi.

İstasyonu inşa etmek için Sierra Space ve Boeing ile ortaklık kuracak Blue Origin, 32 bin metrekarelik istasyon için yılda 1 milyar dolar para harcayacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu, ömrünü 2030 yılında tamamlayacak olsa da son zamanlarda bazı sorunlar baş göstermişti.

Rus yetkililer, daha önce eski ekipmanların büyük bir olayı tetikleyebileceği korkusuyla kozmonotlarının 2025 yılına kadar istasyondan ayrılabileceğini söylemişti.

Öte yandan Çin, son aylarda yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.