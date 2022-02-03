Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatı için tarihi köprü sökülecek

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatı için tarihi köprü sökülecek

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatı nedeniyle Hollanda'daki tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek. Ancak bu karar, yerel halkın pek de hoşuna gitmedi.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da 485 milyon dolar değerinde bir süper yat inşa ettiriyor.

40 metre yüksekliğindeki yat, tarihi Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğundan yetkililer, köprünün bir kısmının söküleceğini açıkladı.

Rotterdam yakınlarındaki Alblasserdam'da üç direkli yatı inşa eden tersane, yerel meclisten köprünün geçebilmesi için orta bölümünü kaldırmasını istedi.

HOLLANDALILAR TEPKİLİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen köprünün sökülme kararı bazı Hollandalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

BEZOS, MASRAFLARI KARŞILAYACAK

Rotterdam belediye başkanının bir sözcüsü, yatın denize inmesinin tek yolunun bu olduğunu ve Bezos'un tüm maliyetleri karşılayacağını açıkladı.

Bununla birlikte yerel konsey, 2017'deki büyük bir yenilemeden sonra köprüyü bir daha asla sökmeyeceğine dair söz vermişti.

Rotterdam Belediyesi, yatın inşasının sağladığı ekonomik faydalara ve istihdama vurgu yaparken, köprünün mevcut haliyle yeniden inşa edileceğine dair halka söz verdi.

Devasa çelik kirişli köprünün orta bölümü, 40 metre yüksekliğindeki tekneye yeterli açıklık sağlamak için kaldırılacak.

Birkaç hafta sürmesi planlanan bu işlemin, yaz aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.