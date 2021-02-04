Jeff Bezos'un Amazon'dan istifa etmesine neden olan uzay şirketi: Blue Origin

Jeff Bezos'un Amazon'dan istifa etmesine neden olan uzay şirketi: Blue Origin

Jeff Bezos, kısmen özel uzay yolculuğu planlarına yoğunlaşmak amacıyla, Amazon CEO'luğundan ayrılacak. Bezos'un kurduğu uzay şirketi Blue Origin'e daha yakından bakıyoruz...

E-ticaret, bulut bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren Washington merkezli teknoloji şirketi Amazon, şok bir istifa haberiyle gündemde.

Amazon’un milyarder kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanı Jeff Bezos, firmanın CEO’luk görevinden ayrılacak.

Söz konusu şirketi 1994 yılında hayata geçiren 57 yaşındaki Bezos’un varlığı 185 milyar dolar seviyesinde. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bulut bilişim alanında faaliyet gösteren Amazon Web Hizmetleri’nin (AWS) CEO’su Andy Jassy, Amazon’un yeni CEO’su olacak.

BEZOS, UZAYA YÖNELECEK

Bezos ise, artık uzay alanındaki çalışmalara daha fazla yoğunlaşmak için böyle bir karar aldığını açıkladı. Şimdi sizlerle birlikte, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin uzay şirketine daha yakından bakalım.

BLUE ORIGIN NEDİR

Blue Origin, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın SpaceX'i kadar ünlü değil. Ancak şirket, uzay alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Her iki şirket de NASA ve diğer özel kurumların gelecekteki uzay yolculuğunu ve keşfini mümkün kılacağını umduğu projelerin inşasında Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Boeing benzeri ABD'nin daha geleneksel havacılık şirketleriyle rekabet halinde.

Blue Origin aslında SpaceX'ten iki yıl evvel, 2000'de kuruldu. Ancak tüm hayatını çalışmalarını gizli yürüterek geçiren şirket, planlarını sadece yaklaşık 5 yıl önce kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Ancak yine de şirketin birçok çalışması gizlilik içerisinde yürütülüyor.

O zamandan beri Bezos, Amazon hisseleri satışıyla sağladığı finansmanla Blue Origin için yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcıyor.

Blue Origin, SpaceX ve diğer şirketlerin geçtiği birçok dönüm noktasına henüz ulaşamadı. Özellikle, şimdiye dek çoktan başarmayı planladığı yolcu uçuşlarından hiçbirini yapamadı.

UZAYA TURİST GÖNDERME HEDEFİ

Blue Origin, uzaya turist götürmek için geliştirdiği yeni uzay mekiğini geçtiğimiz ay test etmişti. Şirketin Teksas eyaletindeki test merkezinde yapılan uçuşta, roket ve kapsülden oluşan mekik uzaya fırlatıldı.

"Yeniden Kullanılabilir Uzay Gemisi" (RSS) adı verilen 6 kişilik kapsül, uzay ile atmosferi ayırdığı varsayılan, dünyadan 100 kilometre yükseklikteki Karman Hattı'nı geçerek 107 kilometre irtifaya çıktıktan sonra paraşütle yere inmeyi başardı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roket de fırlatma görevinin ardından dünyaya geri döndü.

Öte yandan şirket, en ünlü sistemi New Shepard'la bir dizi başarılı testi tamamladı. Söz konusu uzay aracı, büyük bir roket iticisi ve henüz başaramasa da ileride astronotları taşıyacak bir kapsülden oluşuyor.

New Shepard, ismini uzaydaki ilk insan olan Alan Shepard'dan alıyor. Blue Origin ayrıca New Glenn isimli başka bir araç üzerinde daha çalışıyor.

Ayrıca Bezos, Neil Armstrong'un isminin verileceği New Armstrong adlı yeni bir aracın da olacağını ima etti, fakat daha fazla bilgi paylaşmadı.

Blue Origin'in 2024'te Ay yüzeyine indirmeyi umduğu Blue Moon (Mavi Ay) adlı bir iniş aracı projesi de mevcut.