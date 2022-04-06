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    Jeff Bezos'un Amazon'u Starlink'e rakip oldu: Project Kuiper

    Jeff Bezos'un Amazon'u Starlink'e rakip oldu: Project Kuiper

    Amazon, dünyanın neredeyse her yerinde internet erişimini sağlamak amacıyla uzaya 3 binden fazla uydu göndereceğini açıkladı. Şirket uyduları fırlatmak için üç roket şirketiyle anlaşma yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 06:02
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 06:04
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    Elon Musk'un sahibi olduğu Starlink Amerikan uydu şirketi, SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olarak,  yer istasyonları ile birlikte çalışan ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşuyor.

    Amazon'dan gelen son habelere göre ise Starlink'e rakip olacak bir proje faaliyete geçirilecek. Proje kapsamında Amazon şirketi, uyduları fırlatmak için üç roket şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu.

    ÜÇ ŞİRKET İLE ANLAŞMAYA VARILDI

    Anlaşma, Boeing, Lockheed Martin ve Avrupalı ​​Arianespace arasındaki ortak girişim olan United Launch Alliance adlı iki deneyimli roket üreticisinin yanı sıra, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından başlatılan ve füze geliştirmek için çalışan roket şirketi Blue Origin'i içeriyor.

    CNN International'ın haberine göre, Amazon'un bu görevler için kullanmayı planladığı üç roketin tamamı henüz faaliyette değil ancak bu yıl veya 2023'te hizmete girmesi bekleniyor.

    Söz konusu fırlatmaya ilişkin mali detaylar hakkında açıklama yapılmadı.

    Jeff Bezos un Amazon u Starlink e rakip oldu: Project Kuiper #1

    ELON MUSK'IN STARLİNK'İNE RAKİP OLDU

    Elon Musk'ın SpaceX projesi Amazon'un fırlatma sağlayıcıları arasında yer almadı.

    Amazon'un Project Kuiper adlı uzay tabanlı internet erişim platformunun SpaceX'in Starlink'i ile rekabet edeceği açıklandı.

    Elon Musk ve Jeff Bezos'un NASA ve ABD ordusunun yüksek rakamları işleri dahil birçok alanda rekabet ettiği de biliniyor.

    Jeff Bezos un Amazon u Starlink e rakip oldu: Project Kuiper #2


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