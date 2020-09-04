Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Scott, dünyanın en zengin kadını oldu

Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Scott, dünyanın en zengin kadını oldu

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Mackenzie Scott, Francoise Bettencourt Meyers'i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını olmayı başardı.

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, özellikle koronavirüs döneminde internet alışverişlerinin bir hayli artması nedeniyle servetine servet katmış ve net serveti 200 milyar doları aşmıştı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Mackenzie Scott ise 68 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını oldu ve L'Oreal'in varisi olan Francoise Bettencourt Meyers'i geçmeyi başardı.

38 MİLYAR DOLARINI BEZOS'TAN ALDI

Geçtiğimiz yıl, Jeff Bezos'tan eşi benzeri görülmemiş bir anlaşmayla boşanan Mackenzie Scott, Amazon CEO'sundan 38 milyar dolarlık Amazon hissesi almıştı.





YARDIMSEVER KİŞİLİĞİ İLE BİLİNİYOR

Dünyanın en zengin kadını ve aynı zamanda dünyanın en zengin 12. kişisi olan Mackenzie Scott, geçtiğimiz yıl ırkçılık, halk sağlığı, küresel ısınma ve LGBTQ gibi konular üzerinde çalışan şirketlere 1.7 milyar dolarlık yardımda bulunmuştu.

Scott, aynı zamanda 2019 yılında hayata geçirdiği "Giving Pledge" isimli projeyle, dünyanın en zengin insanlarının servetlerinin bir bölümünü hayır kuruluşlarına bağışlaması için çalışmalar yürütüyor.

KORONA, ABD'Lİ MİLYARDERLERE YARADI

Amerikalılar Vergi Adaleti ve Politika Çalışmaları Enstitüsü'nün Mayıs 2020'de yayınlanan raporuna göre ABD'li milyarderler, korona döneminde servetine servet kattı.

Söz konusu rapora göre Amerikalı milyarderler, pandemi süresi boyunca 434 milyar dolar kazandı.