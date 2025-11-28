Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin gözünü Ay'a dikti: Hedef 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Jeff Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin geliştirdiği Mark 1 (MK1) Ay iniş aracını resmen tanıttı.

Şirket, bu araçla 2026 yılının başlarında Ay'ın güney kutbundaki Shackleton kraterine mürettebatsız bir iniş gerçekleştirmeyi planlıyor.

NASA ALTERNATİF ARIYOR

NASA'nın Artemis programında SpaceX kaynaklı gecikmeler yaşanması, Blue Origin için tarihi bir fırsat doğurmuş durumda.

Uzay ajansının alternatif araç arayışına girmesiyle birlikte Bezos'un şirketi, Artemis 3 astronotlarını taşıma konusunda güçlü bir aday haline geldi.

3,3 TON YÜK TAŞIYABİLİYOR

New Glenn roketiyle fırlatılacak olan MK1 iniş aracı, 8 metreden fazla yüksekliğe sahip ve Ay yüzeyine 3,3 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Araç ayrıca, inişler hakkında kritik veriler toplayacak olan NASA'nın SCALPSS cihazını da bünyesinde barındıracak.

Şirket, önümüzdeki süreçte "Blue Moon Pathfinder" görevi kapsamında aracın donanım ve sistemlerini doğrulamak için tam entegre testlere başlayacak.

Bu hamle, SpaceX'in Starship programının karmaşıklığı karşısında Blue Origin'e stratejik bir avantaj sağlayabilir.