Jet Propulsion Laboratory (JPL) nedir

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Jet Propulsion Laboratory (JPL), NASA'nın merkezindeki araştırma ve geliştirme laboratuvarıdır.

29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), farklı görevlere odaklanmış çeşitli birimlerden oluşuyor.

Jet Propulsion Laboratory (JPL), NASA'nın Kaliforniya eyaletindeki merkezinde bulunan ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen araştırma ve geliştirme merkezidir.

İlk olarak GALCIT Roket Projesi adıyla 1936 yılında kurulan merkezde, çeşitli roket deneyleri yapılıyordu. Ancak araştırma merkezi, Kasım 1943'te Jet Propulsion Laboratory ismini aldı ve ordu tesisi haline geldi.





BİRÇOK GÖREVE İMZA ATTI

Jet Propulsion Laboratory (JPL), ordu yıllarında çeşitli silah çeşitleri ve ilk balistik füzelerin yapımında büyük rol oynadı.

Aralık 1958'de NASA'ya katılan JPL, Apollo misyonlarında kullanılan araçların burada üretilmesini sağladı. Ayrıca JPL, Mars Bilim Laboratuvarı (Curiosity), Cassini–Huygens (Satürn yörüngesi), Mars Exploration Rover (Opportunity), Mars Reconnaissance Orbiter, Dawn görevlerine; Spitzer Uzay Teleskobu, NuSTAR'ın yapımına; Ceres ve Vesta'nın keşfine önemli katkılarda bulundu.