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    JPMorgan CEO'su Dimon: Elon Musk, Twitter'ı temizlemeli

    Sosyal medya platformuyla ilgili görüşlerini paylaşan Dimon, "Umarım Musk, Twitter'ı temizler" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:34
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    JPMorgan CEO'su Dimon: Elon Musk, Twitter'ı temizlemeli

    JPMorgan'dan, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimine dair açıklama geldi.

    Yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketinin CEO'su Jamie Dimon, Musk'ın kısmen bot ve spam hesaplarını kaldırarak Twitter'ı düzene sokması gerektiğini söyledi.

    "Umarım Musk, Twitter'ı temizler"

    CNBC'ye konuşan Dimon, "Umarım Musk, Twitter'ı temizler. Twitter neden sizin kim olduğunuzu bilemiyor?" ifadelerini kullandı.

    Twitter, botların platformun para kazandıran günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azını oluşturduğunu söylüyor.

    "Elon çok akıllı"

    Dijital istihbarat sağlayıcısı Similarweb tarafından yapılan araştırma, bu iddiaları destekliyor.

    "Bana göre Elon çok akıllı." diyen Dimon, Tesla ve SpaceX CEO'sundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

    JPMorgan CEO su Dimon: Elon Musk, Twitter ı temizlemeli #1


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