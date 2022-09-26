Jüpiter ve Dünya, 59 yıl sonra en yakın konuma gelecek

26 Eylül Pazartesi günü Jüpiter, son 59 yıl içindeki Dünya'ya en yakın geçişini yapacak.

Güneş sisteminin en büyük kütleli gezegeni Jüpiter, 26 Eylül'de 70 yıllık aranın ardından Dünya'ya en yakın konumda olacak. Gaz devi, Dünya'dan bakıldığında Güneş'in tam karşısında olacak.

Jüpiter, en uzak konumdayken Dünya'dan yaklaşık 965,5 milyon kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Güneş Sistemi'nin gaz devi gezegeni Jüpiter'i bugün izlemek isteyenlerin tekleskopa ihtiyacı olmayacak.

Mesafe en aza inecek

Bugün, hem Dünya hem de Jüpiter'in kendi yörüngelerinde normalden daha yakın hale gelerek aralarında sadece 587 milyon kilometre mesafe olacak.

Jüpiter sadece Dünya'ya yakın olmayacak, aynı zamanda "karşıtlık" adı verilen bir konumda yer alacak.

Güneş batıda batarken, gezegen doğuda yükseldiğinde buna karşıtlık deniyor. Jüpiter için bu durum her 13 ayda bir gerçekleşiyor ve gerçekleştiğinde gezegen hem daha büyük hem de daha parlak görünüyor.

NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi araştırma astrofizikçisi Adam Kobelski, Jüpiter'in gökyüzünde Ay'dan sonra en parlak nesnelerden biri olacağını söyledi.

Parlak ve nispeten yakın Jüpiter'i yakalamayı bekleyenler; bugün gün batımının etrafındaki doğu ufkuna bakabilirler.

Jüpiter'i yakından fotoğraflamak isteyenler, karanlık ve kuru bir alanda yüksek bir bölgeden bakarak en iyi sonuçları alabilecek.